Poliste reform çalışması başlıyor

Tümgeneral Bozkurt, polisin modern ülkelerin kolluk seviyesine çıkması için gerekli reform çalışmaların tamamlandığını, projelerin hazırlandığını açıkladı Başbakan Ömer Kalyoncu,...

Tümgeneral Bozkurt, polisin modern ülkelerin kolluk seviyesine çıkması için gerekli reform çalışmaların tamamlandığını, projelerin hazırlandığını açıkladı

Başbakan Ömer Kalyoncu, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı dolayısıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlyas Bozkurt'u kabul etti.

Bozkurt, Güvenlik Kuvvetleri’nin görevinin; barışta ve savaşta KKTC'yi iç ve dış tehlikelere karşı korumak olduğunu vurgulayarak, bunu askeri ve sivil olarak iki ana kuvvetle yerine getirdiklerini kaydetti.

Askeri kuvvetlerin profesyonel, eğitimli ve disiplinli, tesisat ve malzeme açısından dünyanın modern olgularıyla eşdeğerde bir kuvvete sahip olduğunu anlatan Bozkurt, polise bakıldığında ise bazı eksiklikler bulunduğunu söyledi.

Var olan eksikliklerin polisin kolluk görevini yapmaya engel olmadığını ifade eden Bozkurt, polisin ülkede huzur ve güveni sağladığını belirtti.

Polisin modern ülkelerin kolluk seviyesine çıkması için de gerekli reform çalışmaların tamamlandığını, projelerin hazırlandığını, uygulamaya başlandığını ifade eden Bozkurt, bunların peş peşe Başbakan Kalyoncu’nun gündemine getirileceğini aktardı.

Diğer çalışmalar hakkında da Başbakan Kalyoncu’ya bilgi veren Bozkurt, hem askeri bölüm, hem de polis kuvvetlerinin kendilerine yasalarda verilen görevleri yapabilecek seviyede olduğunu sözlerine ekledi.

KALYONCU : “ÖNEMLİ OLAN HUZUR”

Başbakan Ömer Kalyoncu da, herkesin görevini yapmasının kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, “Önemli olan vatandaşların yaşamını huzur içerisinde devam ettirmesidir” dedi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıldönümünün önemine değinen Başbakan Kalyoncu, komutanlığı kutladı.

Başbakan Kalyoncu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın görevlerini yerine getirebilmesi için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.