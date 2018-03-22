Poliste e-bilgi sorgulama sistemi devrede

Halka daha etkili ve verimli hizmet verebilmek, suçu önlemek ve suça müdahalede teknolojik donanım ve yazılım hizmeti sağlamak amacıyla alt yapısı geliştirilen el tabletlerinin polis örgütünde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Polisin açıklamasına göre, geliştirilen bu sistem sayesinde yapılan asayiş ve trafik kontrolleri sırasında bilgi işlem merkeziyle eş zamanlı veri sorgulaması yapılarak, suçun önlenmesi ve suçlunun yakalanması sağlanabilecek.

Polis Genel Müdürlüğü İletişim ve Bilgi İşlem Müdürlüğü yazılım ekipleri tarafından hazırlanıp, kurulan sistemin, endüstriyel tip el tabletlerinin alımıyla tamamlanarak tüm ilçe polis müdürlüklerinde uygulamaya konulduğu belirtildi.

Bugün tabletin kullanım ile ilgili basına tanıtımı yapıldı. Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 15:00 - 18:00 saatleri arasında trafik operasyonu gerçekleştiren polisler, yeni alınan el tabletlerini de kullandı.

El tabletleri ile merkezi sisteme online bağlanıp kimlik, araç plakası vb. sorgulama yapılabildi.