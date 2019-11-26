Polise taş atmaya 18 ay hapis

Dağyolu’nda üç yıl önce meydana gelen ölümlü trafik kazasını protesto edenler arasında olan ve iki polise taş atarak yaralanmalarına neden olan Muhammed Mevlan Özmen, 18 ay hapse mahkum edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Başbakanlık önünde Değirmenlik - Dağyolu’nda 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazasını protesto ettikleri esnada, polisler Hüseyin Karamustafa ve polis çavuşu Şaban Yeğen’e taş atarak ciddi şekilde yaralanmalarına neden olan Muhammed Mevlan Özmen, 18 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Kıdemli Yargıç Umut İnan açıkladı. Yargıç İnan, sanığın

Suçu eylemde güvenliği sağlamak amacıyla bulunan iki polis mensubuna karşı işlemesi, benzeri sabıkası oluşu ve müştekide kalıcı hasar oluşmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizdi. İnan, sanığın işlediği vahim zarar suçunun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.