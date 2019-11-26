banner255
banner69
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
Hentbolda mücadele Derviş Mişon için
22 0
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
Ülkenin dört yanında yol bakım çalışmalı sürüyor
23 0
 
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
Nefes kesen yarış Mckeever'ın
26 0
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
36 ülke gezip 66 yıl sonra evine döndü
204 0
Hamitköy'e ateş düştü
Hamitköy'e ateş düştü
149 0
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
Akay Pro, Erol Semi-Pro Şampiyonu oldu
38 0
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
Driftte muhteşem final bugün başlıyor
20 0
banner82

Polise taş atmaya 18 ay hapis

banner27

Dağyolu’nda üç yıl önce meydana gelen ölümlü trafik kazasını protesto edenler arasında olan ve iki polise taş atarak yaralanmalarına neden olan Muhammed Mevlan Özmen, 18 ay hapse mahkum edildi

Polise taş atmaya 18 ay hapis

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Başbakanlık önünde Değirmenlik - Dağyolu’nda 29 Kasım 2016 tarihinde meydana gelen ölümlü trafik kazasını protesto ettikleri esnada, polisler Hüseyin Karamustafa ve polis çavuşu Şaban Yeğen’e taş atarak ciddi şekilde yaralanmalarına neden olan Muhammed Mevlan Özmen, 18 ay hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Kıdemli Yargıç Umut İnan açıkladı. Yargıç İnan, sanığın

Suçu eylemde güvenliği sağlamak amacıyla bulunan iki polis mensubuna karşı işlemesi, benzeri sabıkası oluşu ve müştekide kalıcı hasar oluşmasını sanığın aleyhine değerlendirdiklerinin altını çizdi. İnan, sanığın işlediği vahim zarar suçunun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 18 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.