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Polis teşkilatında yeni atamalar açıklandı

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Polis teşkilatında yeni atamalar açıklandı

 Polis Genel Müdürlüğü'nde ilçe ve bölüm müdürlüklerine pazartesiden geçerli olacak atamalar yapıldı.

Polis Hizmetleri Komisyonu'nun bugün aldığı karar uyarınca 6 Temmuz Pazartesi'den itibaren geçerli olmak koşuluyla İlçe ve PGM Bölüm Müdürlükleri mevkilerine atananlar Polis Basın Subaylığı'nca duyuruldu.

TRAFİK MÜDÜRÜ MUSTAFA CEYLANLI

Yeni atanan isimler ve görevleri şöyle:

"Polis Okulu Müdürlüğü'ne Polis Müdürü Sıtkı Erkıvanç, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne Polis Müdürü Zafer Zaifer, PGM-Trafik Müdürlüğü'ne Polis Müdürü Mustafa Ceylanlı, Girne Polis Müdürlüğü'ne Polis Müdürü Kaan Resa Saçar, Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne Polis Müdürü Hüseyin Kadir Çete, PGM - İdari Polis Müdürlüğüne Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, PGM - Siyasi Polis Müdürlüğü'ne Başmüfettiş Cemal Gürsel Nuray, PGM - İdari İşler ve Özlük İsleri Müdürlüğü'ne Başmüfettiş Hafife Çaluda, PGM - Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne Başmüfettiş Tarkan Ķızıltuğ, PGM - Adli Polis Müdürlüğü'ne Başmüfettiş Aziz Nizamoğlu, PGM - Muhaceret Müdürlüğü'ne Başmüfettiş Fevzi Öztümen"

Yaş haddinden emekli olan Süleyman Manavoğlu'nun yerine Polis Genel Müdürlüğü'ne 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere Ahmet Soyalan, 1'inci Yardımcılığa Eybil Efendi ve 2'nci Yardımcılığa da Hüseyin Sağıroğlu atanmıştı.

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