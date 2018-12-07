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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Polis su birikintileri konusunda uyardı

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Sel felaketinin can ve mal kaybına yol açtığı KKTC’de yaraların sarılması için çalışmalar sürerken, Polis Basın Subaylığı bu sabah itibarıyla yollardaki son durumu açıkladı.

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Polis su birikintileri konusunda uyardı
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Buna göre, Kalecik- Tuzluca kavşakları arasında kalan güzergah halen kapalı ve ulaşım Kalecik köyü içinden veriliyor.

Bir kısmında çökme olan Kılıçaslan- Kalkanlı arasındaki yol trafiğe kapalı.

Girne - Lefkoşa Anayolu Ciklos mevkii keskin virajın yaklaşık 100 metrelik kısmı, Girne'den geliş yönünde tek seride düşürüldü, ancak yol trafiğe açık.

Ülke genelinde diğer ana arterler de trafiğe açık.

SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT... "YAVAŞ VE DİKKATLİ SEYREDİN"

Polis açıklamasında, devam eden yağmur nedeniyle yollarda yer yer şu birikintileri oluştuğuna dikkat çekerek sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri uyarısında bulundu ve herkese güvenli sürüşler diledi.

HARMANCI: "DERELERDE AKIŞ NORMAL SEYRİNDE... EKİPLER KONTROLLERİNİ YAPIYOR"

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, başkent Lefkoşa’da yağışın azaldığını ve derelerde akışın normal seyrinde olduğunu belirterek Cumhuriyet Sokak'taki bir evin girişinde yaşanan probleme ekiplerin müdahele ettiğini, tüm Lefkoşa’da ekiplerin kontrollerine ve müdahale noktalarına baktığını bildirdi.

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