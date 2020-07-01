Polis, personel bekliyor

Polis eksikliğine değinen Manavoğlu, teşkilata alınan yüz kişinin eğitimde olduğunu ve bir yüz kişi daha alınması halinde teşkilatın halka daha iyi hizmet verebileceğini söyledi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile yeni atanan Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan'ı kabul etti.

Öte yandan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, Polis Genel Müdürlüğü görevini devredecek Süleyman Manavoğlu ile bu görevi devralacak Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan’ı kabul etti.

Örgütte 38. yılının çeşitli kademelerde geçtiğini ve görevi büyük bir gurur ile devretmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Manavoğlu, görev süresi boyunca Meclis tarafından verilen destek ve işbirliğine teşekkür etti.

Polis Örgütünün belirli bir seviyeye geldiğine işaret eden Manavoğlu, kendileri için önemli olanın Polisin görev yaparken yasal yetkilerle donatılması olduğunu söyledi ve günümüzde suç çeşitlerinin arttığını anımsattı.

Manavoğlu, bu kapsamda yasaların günümüz şartlarına göre uyarlanması gerektiğine işaret ederek, Bilişim Suçları Yasasının buna iyi bir örnek olduğunu belirtti.

Arzularının Polisin beklediği diğer yasal çalışmaların da tamamlanması olduğunu ifade eden Manavoğlu, Polisin bu çerçevede 24 saat görevini layıkıyla daha iyi şartlarda yapabileceğine değindi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Polisteki görev devrinin ve Polis Örgütünün kuruluş yıldönümünün kendileri için de büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

Uluçay, Covid 19 sürecinde zor şartlarda görevini layıkıyla yerine getiren tüm Polis örgütüne teşekkürlerini ifade ederken, yapılan görevin halk tarafından da büyük takdir gördüğünü vurguladı.

Vatandaşın Polis Örgütüne güvendiğini vurgulayan Uluçay, kendilerine düşen görevin de Polisin görevini yaparken yasal alt yapı olarak eksikliklerini tamamlamak olduğunu söyledi.

Yaklaşık 7-8 yıldır çalışmaları devam eden Bilişim Suçları Yasasının hayata geçtiğini anımsatan Uluçay, bundan sonraki süreçte pratikte yaşanacak eksiklikler için de gerekenlerin yapılacağını vurguladı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, emekliye ayrılan Polis Genel Müdürü (PGM) Süleyman Manavoğlu ile Yeni Atanan Polis Genel Müdürü (PGM) Ahmet Soyalan, PGM I. Yardımcılığına atanan Eybil Efendi ve PGM 2. Yardımcılığına atanan Hüseyin Sağıroğlu ‘nu "30 Haziran Polis Günü" nedeniyle kabul etti.

Başbakan Tatar, hükümet olarak Polis teşkilatına gerekli desteği verme anlayışı içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Ülkenin güvenliği ve huzuru için çalışan tüm polislerimizin Polis Günü’nü kutluyorum” dedi.

MANAVOĞLU

Emekliye ayrılan PGM Süleyman Manavoğlu konuşmasında, mesleğinde 38 yılı doldurduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar ile birlikte çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, görev başında şahsına yapılan destek ve yarımlardan dolayı Tatar’a teşekkür eden Manavoğlu, özellikle son yaşanan Covid-19 salgını dolayısıyla Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar doğrultusunda halkın güvenliği için büyük çaba harcadıklarını belirtti.

Polis Teşkilatının polis eksikliğine de değinen Manavoğlu, Teşkilata alınan yüz kişinin eğitimde olduğunu ve bir yüz kişi daha alınması halinde teşkilatın halka daha iyi hizmet verebileceğini söyledi.

Örgütün 24 saat halkın huzuru ve güvenliği için çalıştığını söyleyen Manavoğlu, Başbakan Tatar’a kendilerini kabul ettiği için de teşekkür etti.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, hükümet olarak teşkilata gerekli desteğin verilmesi anlayışı içerisinde olduklarını vurguladı.

Polis Teşkilatı’nın ülke için önemine vurgu yapan Tatar, ülkenin güvenliği ve huzuru için çalışan polisleri de tebrik etti.

Kıbrıs Türk Polis Teşkilatına 38 yıl vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da Manavoğlu’nu kutlayan Tatar, bu kadar aktif bir görevden sonra emekli olmanın kolay olmadığını belirterek yeni dönemde başarılar diledi.

“Sizlerle çalışmak bizler için de önemliydi” ifadelerini kullanan Tatar, özellikle pandemi döneminde çok yoğun çalışıldığını ve alınan önlemlerin halkla paylaşılması esnasında yapılan çalışmaların fevkalade önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, yeni ekibe de çalışmalarında başarılar diledi.

Tatar, Polisin GKK ile birlikte araç gereç her türlü tecrübe ile asayişin ve güvenliğin sağlanması yönünde büyük bir çaba içerisinde olduğunu belirtti.

Önemli olanın KKTC’nin güçlenebilmesi olduğunu dile getiren Tatar, güçlenmenin de kurum ve kuruluşların işbirliği içerisinde yapılabileceğini gördüklerini söyleyerek, pandemi döneminde de bunun önemini gördüklerini kaydetti.

Polise başarılar dileyen Tatar, yeni alınacak kişilerin teşkilattakilerin tecrübesiyle yetişmesinin önemline dikkat çekti.

Tatar, poliste hiyerarşinin en iyi şekilde yönetilerek alttan yukarıya doğru tecrübenin aktarılmasının halkın faydasına olacağını kaydetti.

Ülkede en fazla güven duyulan kurumların içerisinde Polis teşkilatı olduğunu söyleyen Tatar, Polisi yönetmenin araç gereç ve tecrübe istediğini kaydetti.

İstihbaratın güçlenmesi için araç gerecin yanında teknolojinin de artırılmasının önemli olduğunu söyleyen Tatar, hükümet olarak kendilerinin de teşkilata gerekli desteğin verilmesi anlayışı içerisinde olduklarını belirtti.

