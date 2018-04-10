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Polis Okulu, Doha'daki uluslararası konferansta temsil edildi

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Polis Okulu, Doha'daki uluslararası konferansta temsil edildi
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Polis Okulu Müdürlüğü, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan 7. Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) Konferansı’nda temsil edildi. 

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, “Terör ve Aşırılıkla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar” ana temasıyla düzenlenen konferansta altı farklı oturumda toplam 20 sunum gerçekleştirildi. 
Konferansa, birliğin kurucu üyesi olan KKTC Polis Okulu Müdürlüğü de katılarak sunum yaptı.
Konferans kapsamında Yürütme Kurulu ve Genel Kurul toplantıları da yapıldı. Toplantıda bir sonraki genel kurul ve yürütme kurulu toplantılarının ne zaman ve nerede olacağıyla yeni üyelikler değerlendirildi. Birliğe beş yeni üye kuruluşun katılımı onaylandı ve yeni üyeliklerle birlikte INTERPA’ya üye sayısı, toplam 56 ülkeden 72 kurum oldu.
Toplantıda ayrıca 8. INTERPA Olağan Konferansı’nın “Siber Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele” ana temasında gelecek yıl şubat ayında Hindistan’da yapılması kararlaştırıldı.

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