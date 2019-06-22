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Polis memuru ağır yaralandı

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Lefkoşa'da bisikletiyle seyreden47 yaşındaki polis memuru Hakan Miralay, bir araç sürücüsünün dikkatsizce araç kapısını açmasıyla kapıya çarpıp ağır yaralandı

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Polis memuru ağır yaralandı
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Murat ASLAN

Lefkoşa'da dün meydana gelen kazada 47 yaşındaki polis memuru Hakan Miralay ağır yaralandı.

Kaza saat 14:50 sıralarında Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi.

34 yaşındaki Ali Yurdal, kullanımında bulunan ve park halindeki MF 302 plakalı aracın kapısını dikkatsizce araçların seyir yönüne doğru açtığı sırada cadde üzerinde güneyden kuzeye doğru bisikleti ile seyreden 47 yaşındaki Hakan Miralay’ın kapıya çarpmasına sebep oldu.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan bisiklet sürücüsü Hakan Miralay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kaburgalarında kırık teşhisi ile Kalp Damar cerrahisi servisinde müşahede altına alındı.

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