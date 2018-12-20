Polis Karpaz Bölgesindeki yolları kullananları uyardı

Polis Karpaz bölgesindeki yolları kullanan sürücüleri, yağışlar nedeniyle yaban eşeklerinin yola inmesi ihtimaline karşı uyardı.

Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, son günlerde Dipkarpaz bölgesinde etkili olan yağışlar nedeniyle tarlaların su altında kalıp çamur olduğuna işaret edildi.

Bu nedenle bölgede yaşamını sürdüren yaban eşeklerinin yol kenarlarına indiği ve sürücüler için özellikle geceleri tehlike arz ettiği dile getirilen açıklamada, bunun sonucunda kazalar yaşandığına işaret etti.

Açıklamada Yeni Erenköy- Dipkarpaz – Zafer Burnu güzergâhı ile Kaleburnu –Dipkarpaz arasında kalan yolları kullanan sürücülerin, eşeklerin yola inme ihtimalini göz önünde bulundurarak yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi.