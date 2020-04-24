Polis göz açtırmıyor: 61 kişi daha tutuklandı

61 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin yasağa rağmen açık olduğu tespit edildi

Ülke genelinde yapılan denetimlerde 61 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin yasağa rağmen açık olduğu tespit edildi, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dünden bu sabah 06.00’ya kadar ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 50 kişinin kısmi, 11 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere 61 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, iki iş yerinin yasağa rağmen açık olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan, Çatalköy’deki evinde 20 Nisan’da rahatsızlanarak hayatını kaybeden 58 yaşındaki Andrei Kentlier’e (E) ve 21 Nisan’da İskele'de karavanda rahatsızlanarak yaşamını yitiren 76 yaşındaki Hakkı Ümran Satıağalar’a (E) otopsi yapıldı. Kentlier’in karaciğer ve beyinle ilgili rahatsızlık, Satıağalar’ın de kalp krizi nedeniyle öldüğü açıklandı.

