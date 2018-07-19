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Polis Genel Müdürlüğü ile Telsim arasında protokol

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Polis Genel Müdürlüğü ile Telsim arasında protokol
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 Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) arasında, polis mensuplarının ve kurumsal polis hatlarına yönelik “Kurumsal İndirim Protokolü ve Hizmet Şartları Antlaşması” imzalandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu.

TANPINAR
Törende konuşan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, geçmiş dönemde polis teşkilatı ile imzaladıkları protokolde hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını ve yine Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliklerinin devam edeceğinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. 
PGM ile imzalanan protokole ticari olarak bakmadıklarını, bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini dile getiren Tanpınar, ülkede meydana gelen polisiye olaylarda polisin çalışmalarına Telsim olarak katkı koymaktan ötürü gurur duyduklarını belirtti. 
MANAVOĞLU
Polis Genel Müdür Süleyman Manavoğlu da kurum olarak gördükleri itibardan ve Telsim’in sağladığı şartlardan dolayı son derece memnun olduğunu dile getirdi. 
Manavoğlu, bu protokol sayesinde polis örgütünün ciddi anlamda tasarrufa gideceğini ve bundan dolayı artan mali kaynakları ise polisin başka ihtiyaçlarında kullanacaklarını belirtti. 
Manavoğlu, protokolün devlete ve her iki kuruma hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

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