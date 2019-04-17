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Polis cezasına itirazım yok

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“Milletvekili” sıfatını kullanarak trafik polislerini tehdit eden Bertan Zaroğlu, “Polis memuru Bertan Zaroğlu’nu değil, bir milletvekilini rencide etmeye çalıştı” dedi

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Polis cezasına itirazım yok
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Lefkoşa’da önceki gün “milletvekili” sıfatını kullanarak trafik polislerini tehdit eden YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada, “önceki gün yaşanan tatsız olayın, kamuoyuna çarpıtılarak aktarıldığını” belirtti.

Dün basında yer alan bazı haberlerden örnekler vererek bunların yalan olduğunu savunan Zaroğlu, başka mecralarda yapılan konuşmalardan birleştirilerek haberler yapıldığını söyledi.

Milletvekillerinin ise konuyu farklı şekilde gündeme getirdiğini ifade eden Zaroğlu, trafik suçu ile ilgili uygulanan cezaya itirazı olmadığını söyledi.

Zaroğlu, “Oradaki mesele, benim adıma kayıtlı aracın anahtarının bana verilmemesiydi” dedi.

Zaroğlu, “Polis memuru Bertan Zaroğlu’nu değil, bir milletvekilini rencide etmeye çalıştı” diyerek, “dokunulmazlığın arkasına saklanmanın onurlu bir davranış olmadığını” söyledi.

Zaroğlu şöyle konuştu:

“YDP olarak burada hodri meydan diyorum, dokunulmazlıkları kaldıralım da kimin arkasından neler çıkacak görelim. Bu araba 13 Nisan tarihinde bizzat tarafımdan gidilip almak kaydıyla kiralandı. Kamera kayıtları vardır. Söylediklerimin yanlış çıkması halinde, milletvekilliğinden istifa edeceğimi bu kürsüden duyururum.”

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