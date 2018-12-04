Poliçe maliyetleri aşağıya çekildi

“Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis’te oybirliğiyle kabul edildi

“Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı” Meclis Genel Kurulu’nda oybirliğiyle kabul edildi.

Komite raporunun milletvekillerinin bilgisine getirilmesinin ardından tasarı ile ilgili ilk sözü YDP milletvekili Erhan Arıklı aldı.

YDP Milletvekili Erhan Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı’ndan toplu taşıma master programı konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi istedi.

Seyrüferler konusunda eski sistemin devam edeceğinin görüldüğünü belirten Arıklı, online sistem konusunda da bilgi talep etti.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın tarihçesinin önemine dikkat çekerek, poliçe maliyetlerinin yasayla aşağıya çekileceğini ifade etti.

Yasaya olumlu oy verdiklerini hatırlatan Taçoy, ayakta ve yataklı tedavilerde öngörülen ücretlendirme konusunda tasarıda muğlaklık bulunduğunu, bunun bugün bir öneriyle düzeltilmesi gerektiğini de ifade etti.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yasanın önemine değinerek, tüm araçlara sigorta çıkarılmadan seyahat edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Hamzaoğluları, araç sigortalarının Güney’deki gibi olması gerektiğini söyledi.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, sigortacılığın çok geniş bir alan olduğunu dile getirerek, kendilerinin gereksiz bir maliyeti aşağıya çekmek için düzenleme yaptıklarını kaydetti.

Sigortanın ayakta tedavi için verilen ücretlerinin ülkede belli olduğunu dile getiren Denktaş, tüm partilerin yasaya verdikleri destek için teşekkür etti.

Yeniden söz alan UBP milletvekili Taçoy, hastane masraflarında kesin rakam verilmesi konusundaki eleştirisine ilişkin öneri sundu.

Yasadaki “makul” ifadesi yerine net rakam gerektiğini belirten Taçoy, bu yöndeki önerisini okuyarak yazıyı Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

