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Poli-Hirsofu Belediye Başkanı Angelos Yeorgiu Odisseos'un, Nikos Anastasiadis'e Erenköy Barikatı ile ilgili mektup gönderdi

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 Poli-Hirsofu Belediye Başkanı Angelos Yeorgiu Odisseos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Erenköy Barikatı ile ilgili mektup gönderdiği bildirildi. Alithia gazetesi, Odisseos’un mektupta, yerel...

Poli-Hirsofu Belediye Başkanı Angelos Yeorgiu Odisseos'un, Nikos Anastasiadis'e Erenköy Barikatı ile ilgili mektup gönderdi
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 Poli-Hirsofu Belediye Başkanı Angelos Yeorgiu Odisseos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Erenköy Barikatı ile ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Odisseos’un mektupta, yerel yönetimler ve Poli Hirsofu-Dillirga sakinleri adına Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e teşekkür ettiğini ve gerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gerekse Kapıların Açılması Komitesi’nin gündemine, Erenköy Barikatı’nın açılması konusunu getirmesi nedeniyle memnuniyet belirttiğini yazdı.

Habere göre, Odisseos, barikatın açılması konusunun gerek Anastasiadis ile Akıncı’nın görüşmelerinin, gerekse Kapıların Açılması Komitesi’nin gündeminde üst sırada bulunmasını talep etti.

Gazete, mektuba, geçen Cumartesi barikatın açılması için gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde BM temsilcisine verilen açıklamanın da eklendiğini yazdı.

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