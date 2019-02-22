Planlı şehir çok daha fazla öne çıkıyor

Gönyeli Belediyesi, pek çok kentte ciddi altyapı sorunlarına neden olan yağışlar sonrasında, Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu hazırladı. Başkan Benli, “Gönyeli’de yaptığımız gibi tüm ülkede dere yataklarını ıslah edelim, yeni barajlar planlayalım, kent içi drenaj master planlarını oluşturalım” dedi

Gönyeli Belediyesi, pek çok kentte ciddi altyapı sorunlarına neden olan yağışlar sonrasında, uzmanlarla birlikte “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu”nu hazırladı.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığındaki heyet, raporu, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a sundu, planlı şehirler için işbirliği imkânlarını görüştü.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’la samimi ve yararlı bir görüşme yaptıklarını belirten Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Belediyemiz, halkımıza yüksek yaşam standardına hizmet sunmak için tüm verileri ortaya koymuştur. İçişleri Bakanımız, her türlü işbirliği ve dayanışma konusunda önemli bir hassasiyet göstermiştir. Teşekkür ederiz” dedi.

“Gönyeli, planlı büyüyen bir kent olarak ülkemizde rol model konumundadır” diyen Benli, yine de tüm ülkeye yönelik sorumluluk hissettiklerini, deneyimlerini çok daha geniş kesimlerce paylaşmak için çalıştıklarını söyledi.

“PLANLI GELİŞİM”

Şehir planlama, kent disiplini ve mühendisliğin günümüzde çok daha fazla önem kazandığına dikkat çeken Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, özellikle dere yatakları işgalinin sorunu yıkıcı bir noktaya taşıdığını vurguladı.

Gönyeli Belediyesi’nin bu süreçte, stratejik ve fiziksel planlar ışığında sürdürdüğü çalışmaları yeniden değerlendirme imkânı bulduğunu anlatan Benli, sorumluluk alarak “Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu” hazırladıklarını belirtti.

Benli, “Bu raporla birlikte kentin yağmur suyu drenaj sistemi ve sistemin verimliliğini etkileyen iç ve dış unsurlar değerlendirilmiş, Gönyeli kentinin yağmur suyu drenaj sistemine yönelik sahip olduğu avantajlar, gelişime açık yönleri, fırsatları ve tehditleri ortaya konulmuştur” dedi.

“İÇİŞLERİ BAKANIMIZIN YAKLAŞIMI OLUMLUDUR”

“Çok daha güvenli, çağdaş kentler, yağmur suyu drenajı ve yönetimi için yol haritamız açıktır” diyen Ahmet Benli, Gönyeli’de olduğu gibi tüm diğer yerleşim alanlarında da sorunları büyütmemek gerektiğini belirtti, “Dere yataklarına yapılaşmayı nerede olursa olsun engellemeliyiz” şeklinde konuştu.

Ülkesel ölçekte yağmur suyu yönetimi ve drenajına yönelik bir master plan oluşturulması gerektiğini de anımsatan Benli, risk yaratan noktalarda geçici ıslah önlemleri alınmasının şart olduğunu vurguladı.

“Gönyeli’de yaptığımız gibi ülkenin bütününde dere yataklarını ıslah edelim, yeni barajlar planlayalım, kent içi drenaj master planlarını mutlaka oluşturalım” diyen Benli, projelerini paylaştıkları İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın olumlu yaklaşımlarının kendilerini umutlandırdığını da söyledi.

“İmara yeni açılan yerleşim alanlarında, arsa parselasyon aşamasında yağmur suyu drenaj sorununu bütünlüklü çözerek ilerleyelim” diyen Ahmet Yalçın Benli, Gönyeli’nin bu anlamda önemli bir rol model olduğunu da sözlerini ekledi.

“Yağmur Suyu Risk Değerlendirme Raporu” Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli başkanlığında mimar, Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu, Şehir Plancısı Ertan Öztek, Yüksek Mimar Ahmet Akbil, Şehir Plancısı Merter Refikoğlu, Temizlik Şube Amiri Mustafa Yanaroğlu ve Mimar/Proje sorumlusu Serhat Kutlu tarafından hazırlandı.