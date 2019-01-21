Plakaların yenilenmesinde son 9 gün

Araç plakalarının değiştirilmesi için son tarih 31 Ocak. Polis, plakalarını değiştirmeyen sürücülere yasal işlem yapacak

Motorlu araç plakalarının, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde belirtildiği şekle uygun olarak değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ocak’ta doluyor.

Henüz gerekli değişikliği yapmayan motorlu araç sahiplerinin araç plakalarını yenilemeleri için tanınan sürede son on güne girildi.

Polis Genel Müdürlüğü, araç sahiplerine hatırlatmada bulundu ve 31 Ocak’tan sonra plaka kurallarına aykırı hareket eden sürücüler hakkında yasal işlem yapılacağını hatırlattı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, 99/74 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü gereğince motorlu araç sahiplerinin, 31 Ocak 2019’a kadar araç plakalarını bahse konu tüzükte belirtilen kurallara uygun hale getirmelerinin yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Yasal mevzuat uyarınca 31 Ocak 2019 tarihinden sonra plaka kurallarına aykırı hareket eden motorlu araç sürücülerine yasal işlem yapılacağını hatırlatır, halkımızın gerekli tedbiri almalarını önemle rica ederiz” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da daha önce yaptığı duyurularla, araç plakalarının ay sonuna kadar Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri gerektiğini bildirmişti.

Plakaların değiştirilmesi için tanınan süre, plakaların sabit hız tespit kameralarında tanımlanabilmesi ve çevrim içi sistemle merkeze bildirilebilmesi için erkene çekilmişti.

Bakanlık tarafından yetkilendirilen plaka imalatçıları listesi ve iletişim bilgilerine bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’den ulaşılabiliyor.

