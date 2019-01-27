Araç plakalarının değişmesi için dört gün süre kaldı. Vatandaşların çoğu bu değişimi son günlere bırakınca, plakacılarda sıra kuyruğu oluşmaya başladı

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını değiştirmeleri için kaydı yapılmış araç sahiplerine tanınan süre doluyor.

Araç plakalarında beyaz zemine geçilmesi için 10 yıl süre öngören tüzükte değişikliğe gidilerek süre aşağıya çekildi. Buna göre, kaydı yapılmış araba plakaları 31 Ocak 2019 tarihine kadar metal ve beyaz zemin üzerine siyah kabartmalı harf ile sayı olacak ve Motorlu Araçlar Mukayyitliği’nin de mührünü taşıyacak şekilde değiştirilecek.

Plakalarını 31 Ocak’a kadar tüzük uyarınca değiştirmeyen kaydı yapılmış motorlu araç sahiplerine ciddi para cezası uygulanacak.

Plakaların değişmesi için son 4 gün kala plakacılarda yoğunluk yaşanıyor.

Plakalarını değiştirmek zorunda olan vatandaşların çoğu bu değişimi son günlere bırakınca, plakacılarda sıra kuyruğu oluşmaya başladı.

Çifti 60 ile 100 TL arası değişen fiyatlarda yapılan yeni plakalar için yoğunluğun yarın ve Salı günü daha da artması bekleniyor.