banner107
Kadın cinayetine müebbet
Kadın cinayetine müebbet
36 0
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
94 0
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
127 0
58 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
72 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
68 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
301 0
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
82 0
banner82
banner147

Piyasada yine sahte bal

banner27

Piyasada satılan “Şah Bal” adı altındaki balın sahte olduğu ortaya çıktı

Piyasada yine sahte bal
banner137

“Şah Bal” adı altındaki bal sahte çıktı. 
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, satışı yasaklanan sahte balın piyasadan toplatılacağı belirtildi.
Veteriner Dairesi tarafından iç piyasada toplanan yerli üretim balların analizlerinde tespit edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda “Şah Bal” ürünlerinde “uygunsuzluk, hile ve/veya tağşiş” tespit edildi. 
Yürürlükteki mevzuata aykırılık tespit edilen Şah ballarının piyasaya sürülmesi yasaklanırken, toplatılması ve imhasına karar verildi.
Açıklamaya göre, mevzuata aykırı davranan işletmenin, bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri de bir yıl boyunca askıya alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.