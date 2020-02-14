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Piyasada Sevgililer Günü hareketliliği yok

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Piyasada Sevgililer Günü hareketliliği yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı esnaflarımız, ülkemizde ve dünyada aynı gün kutlanan 14 Şubat Sevgililer Günü için bir hareketlilik olmadığını dile getirerek sitemlerini ilettiler.

Geçmiş yıllarda Sevgililer Günü için haftalar öncesinden bir hareketlilik yaşandığını ve birçok kişinin alacağı hediye için fiyat araştırması yaptığı belirten esnaflar, ancak son yıllarda bunun kalmadığını hediye almak isteyenlerin son gün bunu yaptığını veya hediye almadan günü geçirdiğini dile getirdiler.

Bu şekilde hiçbir hareketlilik olmayan bir Sevgililer Günü haftası geçirmediklerini belirten bazı esnaflar, bunun sebebinin hayat pahalılığı olduğunu savundular.

Kendilerinin de hayat pahalılığı nedeniyle artan fiyatlardan memnun olmadığını belirten esnaflar, bir asgari ücretlinin eşine veyahut sevgilisine en küçük bir hediyesinin maliyetinin bir günlüğüne denk geldiğini dile getirdiler.

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