Piyasada bir sahte bal markası daha

Veteriner Dairesi denetimlerinde sahte olduğu tespit edilen “Özkızılkaya” isimli balın satışı yasaklandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre,

Veteriner Mevzuat Kuralı'na uygunsuz bal paketleme ve pazarlama faaliyetinde bulunan “Özkızılkaya” ballarına el konularak piyasadan toplatılmaya başlandı.

Özkızılkaya Balı’nda uygunsuzluk, hile ve /veya tağşiş tespit edildiğinden piyasaya sürülmesi yasaklandı, toplatılması ve imha kararı verildi.

İşletme, aynı suçu tekrarladığı için bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetleri 1 yıl boyunca askıya alındı.

Konu ile ilgili adli tahkikatın başlatılması için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından polise şikayette bulunuldu.