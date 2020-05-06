banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
112 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
76 0
 
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
170 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
27 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
55 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
46 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
22 0
banner440

Piyangolar Birimi hizmet vermeye başlıyor

banner27

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, hijyen tedbirlerinin alındığı belirtilerek, vatandaşlarla bayilerin tedbirlere uyması istendi, maskeyle eldiven kullanımının zorunlu olduğu vurgulanarak yarından itibaren hizmet verilmeye başlanacağı belirtildi

Piyangolar Birimi hizmet vermeye başlıyor

Piyangolar Birimi yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, hijyen tedbirlerinin alındığı belirtilerek, vatandaşlarla bayilerin tedbirlere uyması istendi, maskeyle eldiven kullanımının zorunlu olduğu vurgulandı.
Açıklamaya göre, 8 Mayıs Cumaya kadar 09.00-12.00, 11 Mayıs Pazartesinden  itibaren yaz mesai saatleri çerçevesinde çalışılacak.
Yaz mesaisi çalışma saatleri; pazartesi, salı, çarşamba, cuma 08.00-14.30, perşembe günü ise 08.00-13.30/13.00-17.30 olacak.
İkinci duyuruya kadar bilet satış ve ikramiye ödemeleri 08.00-12.00 saatleri arasında yapılacak.
18 MART ÇEKİLİŞİ 8 HAZİRAN’DA YAPILACAK
Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen 18 Mart Devlet Piyangosu çekilişi, 8 Haziran Pazartesi gerçekleşecek. Büyük ikramiye 600 bin TL olacak.
“BİLETLERİNİZİ RESMİ SİTEMİZDEN KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”
Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, çekiliş sonuçlarına ve güncel bilgilere resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği kaydedilirken, “Biletlerinizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısı yinelendi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.