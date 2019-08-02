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Piyade Albay İbrahim Dağman tuğgeneralliğe terfi ettirildi

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Piyade Albay İbrahim Dağman tuğgeneralliğe terfi ettirildi
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Kurul Başkanı Piyade Albay İbrahim Dağman’ın tuğgeneralliğe terfiine karar verildi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Yüksek Değerlendirme Kurulu; bugün tamamlanan ağustos ayı olağan toplantısında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu albaylardan tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumlarını görüşerek karara bağladı.

Açıklanan kararlar şöyle:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Kurul Başkanı Piyade Albay İbrahim Dağman’ın tuğgeneralliğe terfiine karar verilmiştir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Cemal Volkan, görev süresi dolacağından, 30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere emekliliğe ayrılacaktır.”

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