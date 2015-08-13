'Piroi' (Gaziler) yolunun açılması için iki toplumlu konser düzenleniyor

“Piroi” (Gaziler) yolunun açılması konusuna dikkat çekmek için, önümüzdeki Ekim ayının başında iki toplumlu bir konser düzenlenmesinin planlandığı haber verildi. Gaziler’den Lefkoşa’ya...

“Piroi” (Gaziler) yolunun açılması konusuna dikkat çekmek için, önümüzdeki Ekim ayının başında iki toplumlu bir konser düzenlenmesinin planlandığı haber verildi.

Gaziler’den Lefkoşa’ya giden yolun açılması konusunun müzakere masasına konulması için, “Athineu” (Kiracıköy)-“Piroi” (Gaziler)-Lefkoşa arasındaki eski yolda önümüzdeki Ekim ayının başında bir konser etkinliği yapılmasının planlandığını yazan Politis gazetesi, devamla; sözde “Athineu” (Kiracıköy) Belediye Başkan Yardımcısı Mihalis Paputsas’ın konu hakkında yaptığı açıklamaları aktardı.

Gazeteye göre Paputsas, konserin “Athineu” sanayi bölgesindeki çemberin yakınında gerçekleşeceğini dile getirdi ve burada konu hakkında birkaç ay önce bir basın toplantısı düzenlendiğini anımsattı.

Paputsas, bunun iki toplumlu bir orkestranın da katılacağı barışçıl bir etkinlik olacağını, aynı zamanda etkinliğe bölgedeki Kıbrıs Türk belediye başkanları ve muhtarlarının da davet edileceğini sözlerine ekledi.