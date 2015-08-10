Pınarlı'yı yasa boğan ölüm

Pınarlı, muhtarına ağlıyor. Herkes tarafından çok sevilen Pınarlı Muhtarı 55 yaşındaki Halil Öztürk Kemaloğulları, dün sabah evinde yaşamını yitirdi. Kemaloğulları’nın ‘kısa devre sonucu elektrik...

Pınarlı, muhtarına ağlıyor. Herkes tarafından çok sevilen Pınarlı Muhtarı 55 yaşındaki Halil Öztürk Kemaloğulları, dün sabah evinde yaşamını yitirdi. Kemaloğulları’nın ‘kısa devre sonucu elektrik akımına kapıldığı’ belirtildi. Beklenmedik bu acı haber, ailesi ve köyü ve sevenlerini yasa boğdu

Pınarlı Muhtarı, Vakıflar Bankası personeli 55 yaşındaki Halil Öztürk Kemaloğulları, ‘elektrik akımına kapıldığı’ şüphesiyle dün sabah hayatını kaybetti. Kemaloğulları’nın beklenmedik ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Dün sabah köydeki bahçesine giderek çalışan, ardından evine gelerek duş almak için banyoya giren Kemaloğulları’nın ‘kısa devre sonucu elektrik akımına kapıldığı’ belirtildi. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Kemaloğulları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberinin duyulmasının ardından, Kemaloğulları’nın evi ailesi, sevenleri ve iş arkadaşlarının akınına uğradı. Babalarını beklenmedik bir anda, aniden kaybeden Kemaloğulları’nın ailesinin feryatları yürekleri dağladı.

Çevresi tarafından sevilen, şakacı kişiliğiyle bilinen Kemaloğulları evli ve 3 çocuk babasıydı. Kemaloğulları’nın kesin ölüm nedeni bugün yapılacak otopsi sonrasında belli olacak. Yapılacak otopsinin ardından Kemaloğulları’nın bugün Pınarlı Mezarlığı’na defnedilmesi bekleniyor.

Kemaloğulları’nın ani ölümü sonrasında polis soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kemaloğulları’nın evinde inceleme yapıldı.

‘Elektrik akımına kapıldığı’ yönündeki iddialar sonucunda Kemaloğulları’nın evine Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) ekipleri de gelerek, araştırma yaptı.

Polis ve Kıb-Tek ekipleri, evin elektriğini inceledi. Araştırma sonucu polis ekipleri ev içerisindeki su motorunu sökerek, emare olarak aldı.

Ekipler, su motorunu inceleyerek, ‘elektrik kaçağı’ olup olmadığına bakacak.

Öte yandan acılı aile, ambulans ekiplerinin olay yerine gecikmeli geldiğini iddia etti.

Olayın yaşanmasının ardından birçok kez 112 Acil Servisi aradıklarını savunan aile fertleri, yarım saatlik gecikmenin ardından sağlık ekiplerinin bölgeye geldiğini öne sürdü.