Pınarlı muhtarı gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

Mesarya bölgesi köylerinden Pınarlı’nın sevilen muhtarı Halil Öztürk Kemaloğulları’nın geçtiğimiz gün ani vefatı nedeniyle dün yapılan cenaze töreninde sevenleri adeta gözyaşlarına...

Mesarya bölgesi köylerinden Pınarlı’nın sevilen muhtarı Halil Öztürk Kemaloğulları’nın geçtiğimiz gün ani vefatı nedeniyle dün yapılan cenaze töreninde sevenleri adeta gözyaşlarına boğuldu

Gamze PİR BAYKUR

Pınarlı’da önceki gün evinin banyosunda “Elektrik akımına kapıldığı” şüphesiyle hayatını kaybeden 55 yaşındaki Pınarlı muhtarı Halil Öztürk Kemaloğulları, dün kılınan öğle namazının ardından Pınarlı köy mezarlığına defnedildi.

Kemaloğulları’nın cenazesine ailesi, sevenleri ve iş arkadaşlarının yanı sıra Başbakan Ömer Kalyoncu, eski başbakan Özkan Yorgancıoğlu, ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve bir çok siyasi isim de katıldı.

Sevenlerinin gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, ailesi ve sevenleri Halil Öztürk Kemaloğulları’nın ölümüne inanamadıklarını dile getirdiler.