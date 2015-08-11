banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

Pınarlı muhtarı gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı

banner27

Mesarya bölgesi köylerinden Pınarlı’nın sevilen muhtarı Halil Öztürk Kemaloğulları’nın geçtiğimiz gün ani vefatı nedeniyle dün yapılan cenaze töreninde sevenleri adeta gözyaşlarına...

Pınarlı muhtarı gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı
banner137

Mesarya bölgesi köylerinden Pınarlı’nın sevilen muhtarı Halil Öztürk Kemaloğulları’nın geçtiğimiz gün ani vefatı nedeniyle dün yapılan cenaze töreninde sevenleri adeta gözyaşlarına boğuldu

 

Gamze PİR BAYKUR

Pınarlı’da önceki gün evinin banyosunda “Elektrik akımına kapıldığı” şüphesiyle hayatını kaybeden 55 yaşındaki Pınarlı muhtarı Halil Öztürk Kemaloğulları, dün kılınan öğle namazının ardından Pınarlı köy mezarlığına defnedildi.

Kemaloğulları’nın cenazesine ailesi, sevenleri ve iş arkadaşlarının yanı sıra Başbakan Ömer Kalyoncu, eski başbakan Özkan Yorgancıoğlu,  ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve bir çok siyasi isim de katıldı.

 

Sevenlerinin gözyaşlarının sel olduğu cenaze töreninde, ailesi ve sevenleri Halil Öztürk Kemaloğulları’nın ölümüne inanamadıklarını dile getirdiler.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.