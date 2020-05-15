Pilli’den Süheyla Küçük’e ziyaret: “Tüm imkanları seferber ediyoruz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Süheyla Küçük’ü ziyaret etti,Küçük için tüm imkanların seferber edilmesi yönünde talimat verdi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ü ziyaret etti.

Hastanenin Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’ın da hazır bulunduğu ziyarette, Pilli, Süheyla Küçük’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

TOPLANTISINI YARIDA KESEREK HASTANEYE GİTTİ

Süheyla Küçük’ün rahatsızlandığı haberini alır almaz Güzelyurt’taki toplantısını yarıda keserek Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gelen Bakan Pilli, Süheyla Küçük’ün tedavisini yürüten doktor ve hemşirelerden bilgi aldı.

“TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİN”

Süheyla Küçük için tüm imkanların seferber edilmesi yönünde talimat veren Pilli, bu çerçevede görevli doktor ve hemşirelerle toplantı yaptı, Küçük için elden gelenin yapılmasını talep etti.

SAĞLIKÇILAR BİR AN OLSUN YANINDAN AYRILMIYOR

Öte yandan Süheyla Küçük’ün tedavisini yürüten doktor ve hemşirelerin de Küçük’e karşı gösterdiği ilgi ve şefkat takdir topladı. Bir an olsun Süheyla Küçük’ün yanından ayrılmayan sağlık görevlilerinin, Küçük’ün sağlığına kavuşması için yoğun çaba sarf ettiği görüldü.