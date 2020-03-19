Pilli strese dayanamadı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında tansiyonu yükseldi ve hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında rahatsızlandı ve toplantıyı ani bir şekilde terk etti. Tansiyonu yükselen Bakan Ali Pilli’nin, Kolan Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kalp krizi şüphesi ile tetkikleri devam eden Pilli’nin yoğun tempo nedeniyle stresli günler geçirdiği belirtildi.

İlk etapta tansiyona bağlı kalp sıkışması teşhisi konan Pilli’nin ileri tetkik için hastane yoğun bakım servisinde tutulduğu öğrenildi.

Coronavirüsü tedbirlerinin artırılması ve radikal önlemler alınması konusundaki ısrarlı tutumu dikkate alınmayan ve kabinenin geri kalanıyla görüş birliğine varamayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, dün rahatsızlandıktan sonra kapıyı çarparak Bakanlar Kurulu'nu terk etti.

Tansiyonu yükselen Bakan Pilli'nin Sağlık Bakanlığı'ndaki önce makam odasında istirahate çekildiği, ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

İlk etapta tansiyona bağlı kalp sıkışması teşhisi konan Pilli’nin ileri tetkik için hastane yoğun bakım servisinde tutulduğu öğrenildi.