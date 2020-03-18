Pilli hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin tansiyonun yükselmesi nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Pilli'nin sabah saatlerinde başlayan Bakanlar Kurulunu ani bir şekilde terk ettiği belirtilirken tansiyonu yükselen Bakan Ali Pilli’nin Kolan Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kalp krizi şüphesi ile tetkikleri devam eden Pilli’nin yoğun tempo nedeniyle stresli günler geçirdiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı basın bürosu, Bakan Pilli'nin rahatsızlığıyla ilgili yazılı açıklama yaparak yoğun bakımda değil normal odada müşahede altında olduğunu ve tetkiklerinin devam ettiğini duyurdu.

Coronavirüsü tedbirlerinin artırılması ve radikal önlemler alınması konusundaki ısrarlı tutumu dikkate alınmayan ve kabinenin geri kalanıyla görüş birliğine varamayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, kapıyı çarparak Bakanlar Kurulu'nu terk etti.

Tansiyonu yükselen Bakan Pilli'nin Sağlık Bakanlığı'ndaki önce makam odasında istirahate çekildiği, ardından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.