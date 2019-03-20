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Pile’den barış mesajları

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Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında “Peace and Sport” organizasyonu için Pile’de buluşuldu

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Pile’den barış mesajları
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Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig ikincisi Mağusa Türk Gücü ile Güney Kıbrıs Birinci Liginin güçlü ekiplerinden Nea Salamina arasında “Peace and Sport” organizasyonu için Pile’de buluştu.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Peace And Sport Organizasyonu Başkanı Joël Bouzou, Stelios Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Stelios Haji-Ioannou ve eski ünlü futbolcu Peace And Sport asbaşkanı Didier Drogba, CTP milletvekili Asım Akansoy, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu stada geldiler.


DROGBA BARIŞ MESAJI VERDİ

Mağusa Türk Gücü ile NEA Salamina arasındaki maç öncesinde, Fildişili Dünya yıldızı eski futbolcu Didier Drogba da konuşma yaptı. Drogba konuşmasında barış mesajı verirken, Kıbrıs'ta barış için umut ve dayanışmanın önemine dikkat çekti mesajı verdi. Drogba, Mağusa Türk Gücü taraftarına ise "üçlü çektirerek" tezahürat yaptırdı.

Saha zemininin güzel olduğu statta, kalabalık seyirci topluluğu dikkatlerden kaçmadı. Maçı izleyen futbol severler ve her iki takım futbolcuları, barış istençlerini belirtmek için “beyaz kart” gösterdiler.

MTG’DEN İYİ MÜCADELE

Yarım saatlik ilk devrede Mağusa Türk Gücü, profesyonel rakibine göre daha etkili oynamasına rağmen, gol Nea Salamina’dan geldi.

İkinci devreye ise iki takımın futbolcuları karma olarak mücadele ettiler. Bu devrede yeşilli takım MTG futbolcusu Halil Turan ile bir gol bulurken, maçın son düdüğü öncesinde turuncu takımın savunma oyuncusundan topu kapan maçın hakemi bir gol atarak maçı bitirdi. Maç sonunda ise kupa ve plaket takdimi yapıldı.

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