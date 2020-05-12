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Pile’de markete bombalı saldırı

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Pile’de bir markete dün gece tahrip gücü düşük patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi.

Pile’de markete bombalı saldırı

Pile’de bir markete dün gece tahrip gücü düşük patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda marketin ana giriş kapısı hasar gördü. BM, bölgedeki devriyelerini artırdı.

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