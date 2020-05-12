Pile’de markete bombalı saldırı

Pile’de bir markete dün gece tahrip gücü düşük patlayıcı maddeyle saldırı düzenlendi. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olayda marketin ana giriş kapısı hasar gördü. BM, bölgedeki devriyelerini artırdı.
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