Pile'de kumarhane endişesi

Pile’de yasadışı olarak faaliyet gösteren birçok kumarhanenin bulunduğu ve köy sakinlerininse bu durumdan endişeli olduğu belirtildi Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların bir arada yaşadığı Pile’de...

Pile’de yasadışı olarak faaliyet gösteren birçok kumarhanenin bulunduğu ve köy sakinlerininse bu durumdan endişeli olduğu belirtildi





Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların bir arada yaşadığı Pile’de yasadışı olarak faaliyet gösteren birçok kumarhanenin bulunduğu iddia edilerek, köy sakinlerininse bu durumdan endişeli olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi (Kıbrıs Rum) İhtiyar Heyeti kaynaklarına göre, Pile’de son zamanlarda 6’ncı kumarhanenin faaliyete geçtiğini, 7’ncisinin de yolda olduğuna dair bilgiler geldiğini yazdı.

Aynı kaynakların, Kıbrıs Rum İhtiyar Heyeti yasadışı kumarhanelerin kapatılması için resmi olarak BM’ye başvurduğunda “böyle bir şey mevcut zaman diliminde Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerdeki iyi atmosferi bozacak” yanıtını aldıklarını söylediğini iddia eden gazete, İhtiyar Heyeti temsilcisinin, durumun hiç de öyle olmadığına dikkat çektiğini belirtti.

Habere göre Pile gibi küçük bir karma köyde bu kadar çok kumarhanenin olmasının, görüşmelerdeki iyi atmosferi tehdit edebileceğinden söz eden temsilci, farklı çıkarları temsil eden yeraltı dünyası hiziplerinin buraya üşüştüğünü ve bunların karşı karşıya gelmesi durumunda silah ve patlayıcı kullanımıyla şiddete başvuracaklarını savundu.

Temsilci böyle bir şeyin köy sakinleri ve barışçıl atmosferi bozacağına da işaret etti.

Pile’deki 6 kumarhaneden 3’ünün son zamanlarda faaliyet gösterdiğini iddia eden gazete, durumun Kıbrıslı Türkleri de endişelendirdiğini belirterek, Kıbrıslı Türk Muhtarın da zaman zaman KKTC polisine başvurduğunu kaydetti.

Gazete Pile’deki yasadışı kumarhanelere Kıbrıslı Rumların yanı sıra Kıbrıslı Türklerin de gittiğini ileri sürdü.

Habere göre temsilci, gerek Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Pile’deki yasadışı kumarhaneler sorunu ve Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum köy sakilerinin istenmeyen gelişmeler yaşanmadan önce bu durumun kontrol edilmesi ve engellenmesi gerektiği yönündeki ortak görüşlerinden haberdar olduğunu da iddia etti.



