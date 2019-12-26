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PGM; Yeni yıl için gereken önlemler alındı

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Polis Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni yıl mesajında, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için emniyet tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını duyurdu.

PGM; Yeni yıl için gereken önlemler alındı


Polis Genel Müdürlüğü şikâyetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında hizmet verebilmek maksadıyla “155 POLİS İMDAT”, “199 İTFAİYE”, “156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz hizmet verecek.
Polis, yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse eğlence ortamlarında alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
“Trafik kurallarına mutlaka uyunuz. Aracınızı kullanırken yolların konumunu dikkate alarak gerekli özeni gösteriniz. Kendinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden ‘polise’ bildiriniz. Alkol almışsanız araç kullanmayınız. Gerekirse polisten yardım talep ediniz.   Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız.     Trafikte önceliğiniz, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanmayınız. Kullanılmasının suç olduğunu unutmayınız. Suç işleyen kişileri derhal en yakın polis karakoluna bildiriniz. Yaşam hakkının her şeyin üzerinde olduğunu unutmayınız ve bunu kimsenin elinizden almasına asla izin vermeyiniz.”


“TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNDE POLİS-HALK İŞBİRLİĞİNE SON DERECE ÖNEM VERİYORUZ”
“Bizleri ve halkımızı derin üzüntüye boğan, ülkemizi maddi ve manevi kayıplara uğratan trafik kazalarının önlenmesinde polis-halk işbirliğine son derece önem veriyoruz” şeklinde süren mesajda halkın bu bilinçle polise her zaman yardımcı olacağına inanç belirtildi. 
Mesajda “Sevincinizin üzüntüye dönüşmemesi ve istenmeyen üzücü olayların meydana gelmemesi en büyük dileğimizdir. Bu vesileyle, değerli halkımızın yeni yılını içtenlikle kutlar, 2020 yılının, halkımıza, devletimize ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz” denildi.
 

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