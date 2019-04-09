Perihan Savaş ve Turgay Tanülkü tecrübelerini paylaştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından organize edilen “Sanatçılarla Söyleşi” etkinliğinin konukları, ünlü Türk sinema, tiyatro ve dizi sanatçıları Perihan Savaş ile Turgay Tanülkü oldu. “Sanatçılarla Söyleşi”, DAÜ Aktivite Salonu’nda gerçekleşti. Oldukça yoğun katılım gösterilen söyleşilere DAÜ’lü öğrenciler, akademik ve yönetsel personel ile Gazimağusa halkı yoğun ilgi gösterdi.

HAYATLARIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLERİ PAYLAŞTILAR

Söyleşi öncesinde DAÜ TV’ye konuşan ünlü sanatçı Turgay Tanülkü, KKTC’ye daha önce de devlet tiyatrosuyla geldiğini belirterek, “Bir yıl önce de sinema filmi için geldim. Ben tiyatroyla cezaevlerindeki insanlara ulaşmaya çalışıyorum. Bu sosyal bir proje. Burada da çeşitli ülkelerden gelen evlatlar var. Bu yüzden söyleşiyi çok değerli buluyorum” diye konuştu. Tanülkü, söyleşide kendi hayat hikayesini ve tiyatro ile tanıştığı zamanları anlattı. Yaptıkları sosyal projeler kapsamında cezaevlerinde ücretsiz olarak gerçekleştirdikleri tiyatro oyunlarından da bahsetti. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı söyleşi, katılımcıların Tanülkü’ye merak ettikleri soruları sormasının ardından sona erdi.

Perihan Savaş da küçük yaşlardan itibaren başarı merdivenlerini tırmanmaya başladığı sanat hayatından bahsetti. Mesleği sevmenin, işini sevmenin, disiplinli olmanın ve çok çalışmanın başarıya giden yol olduğunu vurgulayan Savaş, “Yaptığınız meslekten hoşlanmıyorsanız başarılı olmanız mümkün değil” dedi. Son dönemin en popüler televizyon dizilerinden biri olan Çukur’daki rolünü ve filmin neden başarılı olduğuyla ilgili fikirlerini de aktaran Savaş’a ilgi çok yoğun oldu. Söyleşi, katılımcıların Savaş’la ilgili merak ettikleri soruları sormasıyla birlikte sona erdi.