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Pegasus'un Ercan - Diyarbakır uçuşları Eylül'de başlıyor

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Ercan Havaalanı ile Diyarbakır arasındaki uçuşlar Perşembe, Cuma, Pazar ve Pazartesi günleri olmak üzere haftada dört gün yapılacak

Pegasus'un Ercan - Diyarbakır uçuşları Eylül'de başlıyor
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 Pegasus Havayolları, KKTC ile Diyarbakır arasında haftada dört gün tarifeli uçuş başlatıyor. 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu karar çerçevesinde ilk uçuş 13 Eylül Perşembe günü gerçekleşecek. Saat 10.10’da Ercan Havaalanı’ndan kalkacak uçak, saat 11.40’da Diyarbakır Havalimanı’na inecek. 
Ercan Havaalanı ile Diyarbakır arasındaki uçuşlar Perşembe, Cuma, Pazar ve Pazartesi günleri olmak üzere haftada dört gün yapılacak. Diyarbakır uçağının Ercan Havaalanı’ndan kalkış saatleri Perşembe günü 10.10, Cuma günü 14.25, Pazar günü 17.35 ve Pazartesi günü 14.25 olarak belirlendi.  

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