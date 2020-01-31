Pazılarda yüksek limitli tavsiye dışı ilaç bulundu

Tarım Dairesi’nin analizlerinde 51 ithal üründen 46’sının, 10 yerli üründen 6’sının temiz çıktığı belirlendi. İthal ürünlerden kabak ve salatalıkta; yerli ürünlerde pazı, dolmalık biber ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi. Pazılarda, yasaklı ve tavsiye dışı ilaç kullanıldığı da açıklandı.
Tarım Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, numune alınan 51 üründen 5’inde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
İthal ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanan Nuri Ersoy Ltd.’e ait kabakta, Onbaşı İşletmeleri’ne ait salatalıkta, Emine Güvensoylu’ya ait salatalıkta ve Deftera Gıda’ya ait salatalık, firmaların kendi isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.
Yerli üretimlerde numune alınan 10 üründen 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Gazimağusa’dan Musa Dağtepe’ye ait pazıda, Ozanköy’den Serpil Bayur’a ait pazıda yasaklı ilaç ve yüksek limitli tavsiye dışı ilaç bulundu ve ürünler imha edildi.
Çatalköy’de Tar-San Ltd.’e ait dolmalık biberde ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü olduğu belirlendi. Ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.
|
31 Ocak 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
Levent Sanayi Ltd.
|
İthal
|
Soya Fasulyesi Küsbesi
|
Temiz
|
2
|
Levent Sanayi Ltd.
|
İthal
|
Mısır Yemlik
|
Temiz
|
3
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
4
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
5
|
Nej Grain Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
6
|
Tük
|
İthal
|
Sığır Besi 16 Yemi
|
Temiz
|
7
|
Tük
|
İthal
|
Sığır süt 16 Yemi
|
Temiz
|
8
|
Tük
|
İthal
|
Sığır Süt 19 Yemi
|
Temiz
|
9
|
Unipass Paz.
|
İthal
|
İsot
|
Temiz
|
10
|
Unipass Paz.
|
İthal
|
Pul Biber
|
Temiz
|
11
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
12
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Cin Biber
|
Temiz
|
13
|
ORC Foods
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
14
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Menşeine İade
|
15
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
17
|
ORC Foods
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Devedi
|
Temiz
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
20
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
21
|
ORC Foods
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
23
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Menşeine İade
|
24
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
Temiz
|
29
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
30
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
31
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
32
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Iceberg Marul
|
Temiz
|
33
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
34
|
Erol Şah Tic.
|
İthal
|
Acı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
35
|
Erol Şah Tic.
|
İthal
|
Tatlı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
36
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
37
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
38
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Menşeine İade
|
39
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
40
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
41
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
42
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
43
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Limit Üstü
|
44
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
45
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
46
|
Deftera Gıda Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
47
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
48
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
49
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Kabak
|
Temiz
|
50
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Salatalık
|
Limit Üstü
|
51
|
Küçükuncular
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
52
|
Hüseyin Turaç
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
53
|
Ufuk Potak
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
54
|
Ufuk Potak
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
55
|
Ferhat Dayıcık
|
Mağusa
|
Pazı
|
Temiz
|
56
|
Musa Dağtepe
|
Mağusa
|
Pazı
|
İmha
|
57
|
Elif Yılmaz Karalar
|
Mağusa
|
Maydanoz
|
Temiz
|
58
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Çiçek Lahanası
|
Temiz
|
59
|
Serpil Bayur
|
Ozanköy
|
Pazı
|
İmha
|
60
|
Tar-San Ltd.
|
Çatalköy
|
Dolmalık Biber
|
Limit Üstü
|
61
|
Tar-San Ltd.
|
Çatalköy
|
Sivri Biber
|
Limit Üstü