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Pazılarda yüksek limitli tavsiye dışı ilaç bulundu

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Pazılarda yüksek limitli tavsiye dışı ilaç bulundu

Tarım Dairesi’nin analizlerinde 51 ithal üründen 46’sının, 10 yerli üründen 6’sının temiz çıktığı belirlendi. İthal ürünlerden kabak ve salatalıkta; yerli ürünlerde pazı, dolmalık biber ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ilacı tespit edildi. Pazılarda, yasaklı ve tavsiye dışı ilaç kullanıldığı da açıklandı.

Tarım Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre, numune alınan 51 üründen 5’inde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ürünlerde limit üstü bitki koruma ürünü saptanan Nuri Ersoy Ltd.’e ait kabakta, Onbaşı İşletmeleri’ne ait salatalıkta, Emine Güvensoylu’ya ait salatalıkta ve Deftera Gıda’ya ait salatalık, firmaların kendi isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecek.

Yerli üretimlerde numune alınan 10 üründen 4’ünde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Gazimağusa’dan Musa Dağtepe’ye ait pazıda, Ozanköy’den Serpil Bayur’a ait pazıda yasaklı ilaç ve yüksek limitli tavsiye dışı ilaç bulundu ve ürünler imha edildi.

Çatalköy’de Tar-San Ltd.’e ait dolmalık biberde ve sivri biberde limit üstü bitki koruma ürünü olduğu belirlendi. Ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

 31 Ocak 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

Levent Sanayi Ltd.

İthal

Soya Fasulyesi Küsbesi

Temiz

2

Levent Sanayi Ltd.

İthal

Mısır Yemlik

Temiz

3

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

4

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

5

Nej Grain Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

6

Tük

İthal

Sığır Besi 16 Yemi

Temiz

7

Tük

İthal

Sığır süt 16 Yemi

Temiz

8

Tük

İthal

Sığır Süt 19 Yemi

Temiz

9

Unipass Paz.

İthal

İsot

Temiz

10

Unipass Paz.

İthal

Pul Biber

Temiz

11

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

12

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Cin Biber

Temiz

13

ORC Foods

İthal

Çeri Domates

Temiz

14

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Menşeine İade

15

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

17

ORC Foods

İthal

Salatalık

Temiz

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Devedi

Temiz

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

20

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

21

ORC Foods

İthal

Elma Stk

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

23

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kabak

Menşeine İade

24

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Temiz

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

30

SVS Tic. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

31

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

32

SVS Tic. Ltd.

İthal

Iceberg Marul

Temiz

33

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

34

Erol Şah Tic.

İthal

Acı Kırmızı Pul Biber

Temiz

35

Erol Şah Tic.

İthal

Tatlı Kırmızı Pul Biber

Temiz

36

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

37

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

38

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Kabak

Menşeine İade

39

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

40

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

41

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Kabak

Temiz

42

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

43

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Salatalık

Limit Üstü

44

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

45

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

46

Deftera Gıda Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

47

Emine Güvensoylu

İthal

Elma Stk

Temiz

48

Emine Güvensoylu

İthal

Çeri Domates

Temiz

49

Emine Güvensoylu

İthal

Kabak

Temiz

50

Emine Güvensoylu

İthal

Salatalık

Limit Üstü

51

Küçükuncular

İthal

Susam

Temiz

52

Hüseyin Turaç

Mağusa

Maydanoz

Temiz

53

Ufuk Potak

Mağusa

Domates

Temiz

54

Ufuk Potak

Mağusa

Kapya Biber

Temiz

55

Ferhat Dayıcık

Mağusa

Pazı

Temiz

56

Musa Dağtepe

Mağusa

Pazı

İmha

57

Elif Yılmaz Karalar

Mağusa

Maydanoz

Temiz

58

Serpil Bayur

Ozanköy

Çiçek Lahanası

Temiz

59

Serpil Bayur

Ozanköy

Pazı

İmha

60

Tar-San Ltd.

Çatalköy

Dolmalık Biber

Limit Üstü

61

Tar-San Ltd.

Çatalköy

Sivri Biber

Limit Üstü

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