Pazartesi gününe kadar yağmur bekleniyor

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın, cuma, cumartesi ve pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 13-19 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava diğer günlerde az butlu, zamanla parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle İç kesimlerde 31 – 34, sahillerde 27-30 derece dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede yarın, cuma, cumartesi ve pazartesi günü sağanak yağmur bekleniyor.