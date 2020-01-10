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Pazardan sonra üç gün yağmur bekleniyor

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Pazardan sonra üç gün yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin tahminlerine göre hava yarın parçalı az bulutlu olacak; pazar günü ise  yer yer sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 - 17 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen tarihlerde KKTC genellikle alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Pazar, pazartesi ve salı günleri parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, çarşamba perşembe ve cuma günlerinin ise parçalı çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı  iç kesimler ve sahillerde 14 – 17 derece dolaylarında seyredecek; rüzgar ise  genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette  esecek.

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