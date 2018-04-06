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Pazardan itibaren üç gün yağmur bekleniyor

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Pazardan itibaren üç gün yağmur bekleniyor
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Bölgede Pazar gününden itibaren 3 gün yağmur bekleniyor. Yağışlı hava süresince hava sıcaklığı da 5 derece düşüşle 25 dereceye inecek.

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık raporuna göre, yağışlı hava Pazar öğle saatlerinden itibaren etkili olacak ve yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak şeklinde salıya kadar devam edecek. Bu sürede yer yer kuvvetli rüzgar da olacak.

Yağışlı günlerde hava sıcaklığı en fazla 25, diğer günlerde 30 dereceye kadar çıkacak

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