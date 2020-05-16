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Pazar yerlerinde alınması gereken önlemler açıklandı

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Pazar yerlerinde alınması gereken önlemler açıklandı

Çalışma Bakanlığı, Pazar yerlerinde koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı.

 Pazar Yerleri için Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken genel önlemlere ilişkin asgari hususlar aşağıdaki gibidir:

– Sağlık Bakanlığı’nın salgınla ilgili açıklamaları takip edilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

– Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilim Kurulu tarafından açıklanan risk grubundaki kişiler salgın hastalık sona erene kadar çalıştırılmamalıdır.

– Pazar yerine kontrollü giriş ve çıkış için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Pazar yeri giriş ve çıkışları mümkün ise aynı yerden yapılmamalıdır. Aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması için giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmalıdır.

– Pazar yerleri sergi, tezgah ve/veya tahtalar arasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmelidir. Çalışanların sosyal mesafe kurallarına uyması sağlanmalı ve sağlıklı çalışma alanları oluşturmak için uygun bir çalışma organizasyonu yapılmalıdır.

– Pazar yerine alınacak olan vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uyması sağlanmalı ve Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Riskli yaş grubunda olup alışverişe gelecek vatandaşlara, sabahın erken saatlerinde mümkünse saat 10:00’a kadar öncelik tanınması sağlanmalıdır.

– Hastalık bulaşma riskine karşı Pazar yeri çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve zorunlu hale getirilen uygun kişisel koruyucu donanımları kullanmalıdır.

– Pazar tezgahlarının, faaliyete başlamadan önce dezenfeksiyonu yapılmalı; yüzeylerin, kullanılan ekipmanlar ile çalışılan ortamın düzenli temizlenmesi ve dezenfektesi sağlanmalıdır.

– Çalışanlar, iş ortamına girmeden ve çalışma sırasında sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır. Ayrıca pazar yerinde çalışanların ve vatandaşların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır.

– Çalışanların düşmeyen ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi şikâyetleri söz konusu ise derhal uygun bir maske takarak ve Sağlık Bakanlığı’nın izolasyon kuralları dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı ile derhal iletişime (İletişim Telefonları: 0533 850 11 88 &05488501188) geçilmeli ve izole bir biçimde en yakın sağlık kuruluşuna ulaşması sağlanmalıdır.

– İşverenler; resmi makamların salgınla ilgili kararlarını ve Çalışma Dairesi tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla yükümlüdür.

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