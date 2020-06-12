banner411
banner69
Yayaya çarpıp kaçtı
Yayaya çarpıp kaçtı
957 0
Baf’ta Ertay dönemi
Baf’ta Ertay dönemi
236 0
 
66 0
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
139 0
32 0
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
536 2
34 0
banner460

Pazar günü sağanak yağmur bekleniyor

banner27

Pazar günü sağanak yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi, pazar günü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi. 
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, yarından başlayarak bir hafta boyunca ülkenin, genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, pazar günü ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağı kaydedildi. 
Buna göre hava pazar günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü  sağanak yağmurlu, diğer günlerde ise az bulutlu olacak. 
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31 – 34 derece, sahillerde 27 – 30 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.