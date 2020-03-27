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Pazar günü saatler ileri alınacak

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KKTC'de yaz saati uygulaması, pazar günü başlıyor. 29 Mart Pazar günü saat 03.00'te saatler bir saat ileri alınacak. Yaz saati uygulaması 25 Ekim'e kadar sürecek.

Pazar günü saatler ileri alınacak

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi'ne göre, saatler 29 Mart Pazar günü saat 03.00'te bir saat ileri alınacak.

Yaz saati uygulaması, 25 Ekim Pazar günü sona erecek.

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