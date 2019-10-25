Pazar günü saatler geri alınıyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ileri saat uygulamasının bu hafta sonu itibariyle sona ereceğini belirtti.

Özersay, buna göre Pazar sabah saat 04:00’den itibaren saatlerin bir saat geri alınacağını kaydetti.

Özersay, sosyal medya hesabında dün akşamki Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararları paylaştı.

“GİRNE ANTİK LİMANINDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILACAK”

Bakanlar Kurulu’nda Girne Antik Limanında çevre düzenlemesi yapılması ve mevcut mendireğin onarımı yönünde karar üretildiğini belirten Özersay, bu konuda yakında ihaleye çıkılması için süreç başlayacağını kaydetti.

“SABİT TELEFON GÖRÜŞME ÜCRETLERİNDE İNDİRİM”

Özersay, Telefon Dairesi sabit telefon görüşme ücretlerinde indirim yapılması yönünde karar üretildiğini ifade etti.

“ÇAĞDAŞ STANDARTLARDA ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI OLUŞTURULACAK”

Çağdaş standartlarda hizmet verecek şekilde araç muayene istasyonları oluşturması yoluna gidileceğini belirten Özersay, bunun için ihaleye çıkılması ve işletme hakkı devri yönteminin izlenmesinin kararlaştırıldığını kaydetti. Özersay, verilecek hizmetin denetlenmesi görevini Ulaştırma Bakanlığı’nın yerine getireceğini söyledi.

Bazı bölgelerde yeni okul yapılamadığı için yeni yerleşim alanlarında ikamet eden ve kendi olanaklarıyla okul ulaşımını sağlayamayan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması yönünde karar alındığını dile getiren Özersay, bu yönde bir tüzük değişikliğine gidildiğini kaydetti.

Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın, yoğun bakım ünitesinin yetersiz kalması durumlarında, hastaların mağdur edilmemesi için dışarıdan yoğun bakım hizmeti alabilmesini sağlayacak bir protokole onay verildiğini belirtti.

Özersay, ülkenin farklı bölgelerinde kamu yolu güzergahı içerisinde kalan özel mülkiyete ait taşınmaz malların kamulaştırılması yönünde kararlar üretildiğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Bakanlar Kurulu’nun dün akşamki toplantısında, hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek olan iki ayrı okul ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan arazilerin bu maksatla ayrılmasına dair gerekli kararların da üretildiğini belirtti.