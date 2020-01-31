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Pazar gün Yonca Kavşağı civarında trafik tek şeritten verilecek

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Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunun Ercan yonca kavşağı civarında trafik, Pazar günü tabela sökümü nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanacak.

Pazar gün Yonca Kavşağı civarında trafik tek şeritten verilecek

ERCAN YONCA KAVŞAĞI CİVARINDA PAZAR GÜNÜ TRAFİK BİR SÜRE TEK ŞERİTTEN VERİLECEK

  Lefkoşa- Gazimağusa ana yolunun Ercan yonca kavşağı civarında trafik, Pazar günü tabela sökümü nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanacak.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa-Gazimağusa ana yolu, Ercan yonca kavşağında Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında, eskiyen tabelalar sökülecek.  Bu sürede trafik tek şeritten kontrollü olarak verilecek.

Bu yolu kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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