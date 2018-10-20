banner107
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
BMW'nin en büyük SUV modeli hazır
4 0
Smaçlar, Soykut için atıldı
Smaçlar, Soykut için atıldı
34 0
125 kilometre sürdüler
125 kilometre sürdüler
25 0
Bir milyon TL heyecanı
Bir milyon TL heyecanı
55 0
Namağlupların maçı
Namağlupların maçı
127 0
Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
46 0
Fotoğraflar öksüz kaldı
Fotoğraflar öksüz kaldı
106 0
YDÜ’de sanatsal serüven
YDÜ’de sanatsal serüven
34 0
banner82
banner147

Paylaşım Mutfağı’na anlamlı katkı

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı dün Küçükkentliler Derneği Başkanı Hasan Özgüler ile dernek üyelerini kabul ederek, LTB Paylaşım Mutfağı’na yapmış oldukları katkı nedeni ile teşekkür belgesi verdi.

Paylaşım Mutfağı’na anlamlı katkı
banner192

 

Harmancı, sosyal mahrumiyetle mücadele çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mülteci Hakları Derneği ile işbirliği içerisinde yoksulluk sınırı altında olan ayrımsız herkese ve mültecilere Paylaşım Mutfağı’nın haftada beş günde bir öğün yemek verdiğini söyledi.

Harmancı, Paylaşım Mutfağı’na yaptıkları katkıdan dolayı Küçükkentliler Derneği Başkanı Hasan Özgüler ile dernek üyelerine teşekkür ederek, mutfağın ülkede ve şehirdeki paylaşma ve dayanışma ruhunun önemli ve somut bir örneği olduğunu belirtti.

Küçükkentliler Derneği Başkanı Hasan Özgüler ise yaptığı konuşmada, Sancaktar Kalebey Parkı’nda Paylaşım Mutfağı yararına bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ve bugünde bu etkinlikten elde ettikleri geliri LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

LTB Paylaşım Mutfağı’nın sosyal belediyeciliğin, paylaşmanın ve iş birliğinin güzel bir örneği olduğunu ifade eden Özgüler, böyle anlamlı bir uygulamanın hayata geçirilmesinden dolayı Başkan Harmancı’ya teşekkür etti.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.