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Patlıcan, domates ve biberde limit üstü kalıntı

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Tarım Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ve yerli ürünlerde 2’şer üründe limit üstü kalıntı tespit edildi.

Patlıcan, domates ve biberde limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 18 -24 Ocak tarihlerini kapsayan sonuçlarda, 58 ithal üründen 56’sı temiz çıkarken, Deftera Gıda’ya ait ithal patlıcan ve domates ürünlerinde limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi. Bu ürünler firmanın isteğine göre menşeine iade edilecek veya imha edilecek.

Yerli ürünlerde ise 25 ürün temiz çıkarken Atlılar köyünde enginar üretimi yapan Mehmet Çetiner ve İncirli köyünde kapya biber üretimi yapan Ali Kansu'nun ürünlerinde limit üstü kalıntı bulundu. Bu ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

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