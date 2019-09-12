"Patlama cephaneliğin sadece bir kısmında meydana geldi"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, cephaneliğin sadece bir kısmında patlama olduğunu diğer kısımlarında bir hasar görülmediğini kaydeden Özersay, sıkıntının büyük ölçüde atlatıldığını paniğe gerek olmadığını belirtti

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, patlamanın cephaneliğin sadece bir kısmında meydana geldiğini söyledi.

Özersay, Çatalköy’daki Kriz Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. “Şu anda resim biraz daha netleşmiş durumda” diyen Özersay, “herkes sabahın ilk saatlerinden itibaren görevinin başında, krizin iyi yönetilebildiği kanısındayım” ifadesini kullandı.

Yolların trafiğe açıldığını da belirten Özersay, saabahın ilk saatlerinden itibaren havdan görüntü alarak genel bir durum tespitinin yapıldığını açıkladı.

Cephaneliğin sadece bir kısmında patlama olduğunu diğer kısımlarında bir hasar görülmediğini kaydeden Özersay, sıkıntının büyük ölçüde atlatıldığını paniğe gerek olmadığını belirtti.

Özersay, patlamanın basıncıyla bölgeye parçaların saçıldığını bu parçalara rastlanması durumunda kimsenin dokunmaması ve yetkililileri, polisi, sivil savunmayı, belediyeyi arayarak haber vermesini de istedi.

Arapköy ve civarındaki evlerin bahçelerine çocukların çıkarılmaması uyarısını yapan Özersay, patlama bölgesinde geniş bir alan içinde inceleme ve tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Özellikle Türkiye basınında yer bulun bu civardaki turistik tesisin tahliye edildiğine ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özersay, bölgede panik halinin olmadığını, sadece uçuşu olan turistlerin havalaanına götürüldüğünü söyledi. Özersay şu an itibarıyla herhangi bir sıkıntının bulunmadığını bildirdi.