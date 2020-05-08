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Patateste yeni dönem oluşacak sorunlar masaya yatırıldı

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Patateste yeni dönem oluşacak sorunlar masaya yatırıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede, patateste yeni hasat dönemi ile ilgili yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, yeni dönemde oluşması muhtemel sorunlar da görüşüldü.

Bakan Oğuz, patatesin ihracatı noktasında yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını, üreticilerin yeni hasat dönemini de en az zarar görecek şekilde atlatmaları için Bakanlık yetkilileri ve ilgili daire tarafından planlamaların hazırlandığını belirtti.

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