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Patates Üreticileri Birliği yönetimi ilk toplantısını yaptı

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Patates Üreticileri Birliği yönetimi ilk toplantısını yaptı
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Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdikleri 9. Olağan Genel Kurul sonucunda başkan ve yönetim kurulunu seçti. İlk yönetim kurulu toplantısını ise 24 Temmuz akşamı gerçekleştirerek genel sekreter, veznedar, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini de belirlemiş oldu. Belirlenen isimler ise Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği tarafından basına aşağıdaki gibi açıklandı. Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda doğrudan gelir desteğinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca ivedilikle güncellenmesi, yeni üretim sezonu için tohumluk ihtiyacının birlik tarafından karşılanarak geçmişte doğan tohumluk zararların önlenmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi. Ayrıca sektörün hayatta kalabilmesi içinse taraflarca fiyat istikrarın sağlanması gerektiği ile birlikte geçmiş tohumluktan doğan zararların Genel Tarım Sigortası fonu kapsamına ve bakanlık bünyesindeki herhangi kaleme dâhil edilerek üretici mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesine dikkat çekildi.

Başkan;

Engin Halkseven

Yönetim Kurulu;

Menteş Uyguner

Şaban Yahya

Hasan Yahya

Mehmet Sarpoğlu

Ahmet Talay

Ahmet Göz

Osman Gürbıyık

Necmi Kutlu

Hakan Şeker

Ertan Namıkkemaloğlu

Yıldıray Uluşan

Salih Efendi

Osman Efendi

Mehmet Bicen

Saadettin Büyükhoca

Denetleme Kurulu;

Behiç Ünerdi

Hasan Suay

Türkay Hocanın

Yedek Üyeler;

İsmail Güven Bender

Ahmet Yalınca

Kadir Çayönü

Disiplin Kurulu;

Namık Olgu

Salih Ataman

Mehmet Batıhan

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