Patates Üreticileri Birliği yönetimi ilk toplantısını yaptı

Kıbrıs Türk Patates Üreticiler Birliği, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirdikleri 9. Olağan Genel Kurul sonucunda başkan ve yönetim kurulunu seçti. İlk yönetim kurulu toplantısını ise 24 Temmuz akşamı gerçekleştirerek genel sekreter, veznedar, denetleme ve disiplin kurulu üyelerini de belirlemiş oldu. Belirlenen isimler ise Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği tarafından basına aşağıdaki gibi açıklandı. Ayrıca gerçekleştirilen toplantıda doğrudan gelir desteğinin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca ivedilikle güncellenmesi, yeni üretim sezonu için tohumluk ihtiyacının birlik tarafından karşılanarak geçmişte doğan tohumluk zararların önlenmesi için çalışma başlatılacağı belirtildi. Ayrıca sektörün hayatta kalabilmesi içinse taraflarca fiyat istikrarın sağlanması gerektiği ile birlikte geçmiş tohumluktan doğan zararların Genel Tarım Sigortası fonu kapsamına ve bakanlık bünyesindeki herhangi kaleme dâhil edilerek üretici mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesine dikkat çekildi.
Başkan;
Engin Halkseven
Yönetim Kurulu;
Menteş Uyguner
Şaban Yahya
Hasan Yahya
Mehmet Sarpoğlu
Ahmet Talay
Ahmet Göz
Osman Gürbıyık
Necmi Kutlu
Hakan Şeker
Ertan Namıkkemaloğlu
Yıldıray Uluşan
Salih Efendi
Osman Efendi
Mehmet Bicen
Saadettin Büyükhoca
Denetleme Kurulu;
Behiç Ünerdi
Hasan Suay
Türkay Hocanın
Yedek Üyeler;
İsmail Güven Bender
Ahmet Yalınca
Kadir Çayönü
Disiplin Kurulu;
Namık Olgu
Salih Ataman
Mehmet Batıhan