Pasaport girişimine olumlu yanıt

Kuzey Kıbrıs’ta karma evliliklerden doğan ve Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan kişilerle ilgili mücadele başlatan öğretmen sendikaları, Rum İçişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmede 5 bin 500 başvuru ile ilgili dosyanın güneyde incelenmesi kararlaştırıldı

Kuzey Kıbrıs’ta karma evliliklerden doğan ve uzun yıllardır Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamayan kişilerle ilgili önemli bir adım atıldı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), avukatlarıyla birlikte dün Rum İçişleri Bakanı Constantinos Petridis ile görüşerek, ‘Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu’ masaya yatırdı.

Toplantı sonrasında her iki sendikaya yapılan ve kategorizelere ayrılan toplam 5 bin 500 başvuru ile ilgili dosyanın Kıbrıs’ın güneyinde oluşturulacak ekip tarafından incelenmesi kararlaştırıldı.

KTÖS VE KTOEÖS’ten yapılan ortak açıklamada, sendika yetkilileri ve avukatlarının katıldığı toplantının çok olumlu bir havada geçtiği, bu konuda mağdur olan 5 bin 500 kişinin sorunlarının ele alındığı ifade edildi.

KTÖS ve KTOEÖS’in organize ettiği büroda 15 Şubat 2018’den beri kabul edilen başvuruların ayrı ayrı gruplanarak oluşturulan listelerin Rum Yönetimi İçişleri Bakanı’nın bilgisine getirildiği kaydedilen açıklamada, yapılan resmi başvurularda karşılaşılan sorunların görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, olumlu geçen toplantı sonunda yasalar çerçevesinde, mağdur olanların sorunlarını çözme konusunda karşılıklı çalışmalara devam edilmesi kararı alındığı kaydedildi.

Görüşmeye katılan iki sendika, yazılı basın açıklaması da yaptı.KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil ve KTOEÖS Başkanı Selma Eylem imzalı açıklamada mağdur olanların sorunlarını çözme konusunda karşılıklı çalışmalara devam edilmesi kararı alındığı belirtildi. Yazılı açıklama şöyle:

“Kıbrıs Sorunu’nun çözümsüzlüğünün yarattığı sorunlardan biri olan karma evlilikler ve bundan doğan çocukların Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı alamaması sorunu, bugün Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sn. Constantinos Petrides ile ele alındı. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri ve avukatlarının katıldığı toplantı çok olumlu bir havada geçmiştir. Toplantıda Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı konusunda mağdur olan 5500 kişinin sorunları ele alınmıştır. KTÖS ve KTOEÖS’in organize ettiği büroda 15 Şubat 2018’den beri kabul edilen başvuruların ayrı ayrı gruplanarak oluşturulan listeler Bakan’ın bilgisine getirilmiş, yapılan resmi başvurularda karşılaşılan sorunlar ele alınmıştır. Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakan’ı Sn. Constantinos Petrides konuyu yakından takip ettiklerini, yasalar ve kurallar çerçevesinde sorun yaşayanlara yardımcı olduklarını vurgulamıştır. Öğretmen sendikalarının konu ile ilgili çalışmalarda Kıbrıs Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile yakın temas içinde olmaları gerektiğini ortaya koymuştur. Olumlu geçen toplantı sonunda yasalar çerçevesinde, mağdur olanların sorunlarını çözme konusunda karşılıklı çalışmalara devam edilmesi kararı alınmıştır.”