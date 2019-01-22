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Paşaköy'de kayıp iki Rum asker için kazılar başlıyor

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Paşaköy'de kayıp iki Rum asker için kazılar başlıyor
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Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) 1974’ten beri kayıp bilinen iki Rum askerin gömü yeri olduğuna dair Kıbrıs Türk tarafından edindiği bilgi üzerine bugün Paşaköy’de kazıya başlayacağı iddia edildi.
Alithia ve diğer gazeteler, KŞK kazısının Paşaköy’deki kışlanın dışında ancak askerî bölge içerisinde gerçekleşeceğine dair bilgi edindiklerini yazdı; söz konusu nokta yakınlarında geçmişte de kazı yapıldığı ancak hiçbir sonuç alınamadığını hatırlattı.
Haberde KŞK tarafından 6 noktada daha kayıp kazıları sürdürüldüğüne işaret edildi. Lefkonuk’ta, Hamit Mandrez’de, Yerani’de (Turnalar), Sisklipo’da (Akçiçek) ve Mağusa’da 1974’te kaybolan Rumlar, Strovolo’daki Apostolos Markos Okulu yanındaki noktada da 1974’te kaybolan Kıbrıslı Türkler için kazı çalışmaları sürdürülüyor. 

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